Рашид Рахимов: «Уфе» нужно остаться в РПЛ, от этого и будем работать

Рашид Рахимов прокомментировал свое назначение в «Уфу»

«Первая тренировка уже прошла, много движения было, много скорости, после выходного дня все работали с желанием, но было определенное напряжение, без него никак, – отметил 55-летний тренер в интервью телеканалу «Матч ТВ». – На сколько рассчитан контракт? Мы договорились с руководством, что пока до конца сезона, а дальше посмотрим.

Планируем подписать несколько новичков, но сейчас мало хороших футболистов без контрактов. Посмотрим, что можно сделать. Двух-трех игроков планируем взять. Нам нужен фланговый игрок, атакующий игрок, а также футболист в середину поля.

Какие задачи? Все прекрасно понимают, что в этой ситуации нужно остаться в РПЛ, от этого и будем работать. Нам нужно вернуть организацию, дисциплину и самоотдачу в игру».

Ранее после неудачного старта в сезоне-2020/21 Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». Команда после десяти туров занимает предпоследнее место, набрав шесть очков.