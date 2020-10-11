ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 15:16
автор: Виктор Шарафудинов

Рашид Рахимов: «Уфе» нужно остаться в РПЛ, от этого и будем работать

Новый главный тренер команды поделился впечатлениями от первой тренировки.

Рашид Рахимов прокомментировал свое назначение в «Уфу»

«Первая тренировка уже прошла, много движения было, много скорости, после выходного дня все работали с желанием, но было определенное напряжение, без него никак, – отметил 55-летний тренер в интервью телеканалу «Матч ТВ». – На сколько рассчитан контракт? Мы договорились с руководством, что пока до конца сезона, а дальше посмотрим.

Планируем подписать несколько новичков, но сейчас мало хороших футболистов без контрактов. Посмотрим, что можно сделать. Двух-трех игроков планируем взять. Нам нужен фланговый игрок, атакующий игрок, а также футболист в середину поля.

Какие задачи? Все прекрасно понимают, что в этой ситуации нужно остаться в РПЛ, от этого и будем работать. Нам нужно вернуть организацию, дисциплину и самоотдачу в игру».

Ранее после неудачного старта в сезоне-2020/21 Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». Команда после десяти туров занимает предпоследнее место, набрав шесть очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Чемпионат Европы по фехтованию в Минске отмененКамила Валиева осталась довольна своим прокатом короткой программы на московском этапе Кубка РоссииВ Бейруте прогремел взрывТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика