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11 октября 15:47
автор: Виктор Шарафудинов

Футболист сборной Ирландии сдал положительный тест на COVID-19 накануне матча против Уэльса

Игра третьего тура Лиги наций начнется в Дублине в 16:00 по московскому времени.

Футбольная ассоциация Ирландии на своем официальном сайте сообщила о том, что один из игроков национальной команды накануне матча против сборной Уэльса в Лиге наций сдал положительный тест на коронавирус.

Имя заразившегося не разглашают. Известно лишь, что футболист находится на самоизоляции.

При этом на карантин пришлось отправиться еще четверым игрокам, которые общались с заболевшим. Сегодняшнюю игру против валлийцев пропускают также защитник Джон Иган («Шеффилд Юнайтед»), полузащитники Каллум О’Дауда («Бристоль Сити») и Алан Браун («Престон Норт Энд»), а также нападающий Каллум Робинсон («Вест Бромвич»).

источник: Футбольная ассоциация Ирландии
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