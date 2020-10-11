Футболист сборной Ирландии сдал положительный тест на COVID-19 накануне матча против Уэльса

Футбольная ассоциация Ирландии на своем официальном сайте сообщила о том, что один из игроков национальной команды накануне матча против сборной Уэльса в Лиге наций сдал положительный тест на коронавирус.

Имя заразившегося не разглашают. Известно лишь, что футболист находится на самоизоляции.

При этом на карантин пришлось отправиться еще четверым игрокам, которые общались с заболевшим. Сегодняшнюю игру против валлийцев пропускают также защитник Джон Иган («Шеффилд Юнайтед»), полузащитники Каллум О’Дауда («Бристоль Сити») и Алан Браун («Престон Норт Энд»), а также нападающий Каллум Робинсон («Вест Бромвич»).