В Италии собираются ограничить количество зрителей на футбольных матчах до 500 человек

Calciomercato.com сообщает, что правительство Итальянской Республики собирается сократить максимальное количество зрителей на матчах серии А с 1 000 до 500 человек.

Причина – вторая волна коронавируса. На минувшей неделе в Италии было зарегистрировано 20 989 новых случаев заражения COVID-19, что на 54% больше, чем неделей ранее.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца собирается встретиться с руководителями итальянского футбола завтра 12 октября с целью обсудить сложившуюся ситуацию и возможность сокращения количества зрителей на трибунах.

Матчи четвертого тура чемпионата Италии пройдут с 17 по 19 октября.