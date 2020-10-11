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11 октября 16:05
автор: Виктор Шарафудинов

В Италии собираются ограничить количество зрителей на футбольных матчах до 500 человек

Ранее на игры серии А можно было впускать одну тысячу болельщиков.

Calciomercato.com сообщает, что правительство Итальянской Республики собирается сократить максимальное количество зрителей на матчах серии А с 1 000 до 500 человек.

Причина – вторая волна коронавируса. На минувшей неделе в Италии было зарегистрировано 20 989 новых случаев заражения COVID-19, что на 54% больше, чем неделей ранее.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца собирается встретиться с руководителями итальянского футбола завтра 12 октября с целью обсудить сложившуюся ситуацию и возможность сокращения количества зрителей на трибунах.

Матчи четвертого тура чемпионата Италии пройдут с 17 по 19 октября.

источник: Calciomercato.com
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