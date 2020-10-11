ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 16:48
автор: Виктор Шарафудинов

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят сократить количество команд в АПЛ с 20 до 18

Прошлый раз лигу сокращали в 1995 году.

The Telegraph сообщает, что владельцы футбольных клубов «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разрабатывают проект сокращения команд в английской премьер-лиги с 20 команд до 18.

Помимо сокращения количества команд, в «Ливерпуле» и «МЮ» предлагают изменить схему распределения доходов в английском футболе. Проект Revitalisation («Оживление») предполагает выделение 250 миллионов фунтов для Английской футбольной лиги (АФЛ), которая проводит соревнования низших дивизионов (чемпиошипа, лиги 1 и лиги 2), а также 100 млн для Футбольной ассоциации Англии. Вдобавок 25% ежегодных доходов АПЛ планируется распределять между клубами трех дивизионов АФЛ.

Помимо этого «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают отменить розыгрыши Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, а также изменить правила обмена командами между АПЛ и чемпионшипом. Напрямую в элиту как и сейчас будут подниматься два клуба, а команды, которые в первом дивизионе будут занимать места с третьего по пятое будут играть в плей-офф, в котором также примет участие 16-я команда премьер-лиге.

Проект также предполагает особые привилегии для девяти клубов, дольше всех выступающих в АПЛ. В данный момент это «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити, «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм».

В минувшем сезоне 20 клубов АПЛ суммарно получили от продажи телеправ 2,6 миллиарда фунтов.

Прошлый раз лигу сокращали в 1995 году – с 22 до 20 команд.

источник: The Telegraph
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Елена Радионова получила от ФФККР почётный знак за достижения в фигурном катанииОтменен чемпионат Европы по фехтованию 2020 годаСиницина и Кацалапов стали лидерами в ритм-танце на втором этапе Кубка РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика