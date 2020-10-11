«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят сократить количество команд в АПЛ с 20 до 18

The Telegraph сообщает, что владельцы футбольных клубов «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разрабатывают проект сокращения команд в английской премьер-лиги с 20 команд до 18.

Помимо сокращения количества команд, в «Ливерпуле» и «МЮ» предлагают изменить схему распределения доходов в английском футболе. Проект Revitalisation («Оживление») предполагает выделение 250 миллионов фунтов для Английской футбольной лиги (АФЛ), которая проводит соревнования низших дивизионов (чемпиошипа, лиги 1 и лиги 2), а также 100 млн для Футбольной ассоциации Англии. Вдобавок 25% ежегодных доходов АПЛ планируется распределять между клубами трех дивизионов АФЛ.

Помимо этого «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают отменить розыгрыши Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, а также изменить правила обмена командами между АПЛ и чемпионшипом. Напрямую в элиту как и сейчас будут подниматься два клуба, а команды, которые в первом дивизионе будут занимать места с третьего по пятое будут играть в плей-офф, в котором также примет участие 16-я команда премьер-лиге.

Проект также предполагает особые привилегии для девяти клубов, дольше всех выступающих в АПЛ. В данный момент это «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити, «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм».

В минувшем сезоне 20 клубов АПЛ суммарно получили от продажи телеправ 2,6 миллиарда фунтов.