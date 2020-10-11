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11 октября 17:53
автор: Виктор Шарафудинов

Матчи Лиги наций Ирландия – Уэльс и Казахстан – Албания завершились вничью

Ни в Дублине, ни в Алма-Ате голов не было.

Два сегодняшних матча Лиги наций УЕФА Ирландия – Уэльс и Казахстан – Албания завершились с одинаковым результатом 0:0.

В Дублине ирландской сборной пришлось заканчивать встречу вдесятером. На 83-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник Джеймс Макклейн.

В бывшей столице Казахстана Алма-Ате в стартовом составе команды хозяев вышли защитник «Ахмата» Марат Быстров, полузащитник «Химок» Исламбек Куат, и вингер ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Куат отыграл 68 минут, а Зайнутдинов – 85. Быстров провел встречу от начала до конца.

Ирландия и Уэльс выступают в группе 4 дивизиона B.

Валлийская команда, которую тренирует Райан Гиггз, занимает первое место, набрав семь очков. Далее идут Финляндия (3 очка после 2 игр), Ирландия (2 очка после 3 матчей) и Болгария, набравшая одно очков в двух встречах.

Матч Финляндия – Болгария начнется в 19:00 по московскому времени.

14 октября состоятся встречи Финляндия – Ирландия и Болгария – Уэльс.

Казахстан и Албания представляют группу 4 дивизиона C. На данный момент они занимают соответственно первое и второе место, набрав по четыре очка в трех играх. У их соперников белорусов и литовцев по три очка после двух матчей.

Матч Литва – Белоруссия начнется в Вильнюсе в 19:00 по московскому времени.

14 октября состоятся встречи Литва – Албания и Белоруссия – Казахстан.

источник: «Советский спорт»
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