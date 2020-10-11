Матчи Лиги наций Ирландия – Уэльс и Казахстан – Албания завершились вничью

Два сегодняшних матча Лиги наций УЕФА Ирландия – Уэльс и Казахстан – Албания завершились с одинаковым результатом 0:0.

В Дублине ирландской сборной пришлось заканчивать встречу вдесятером. На 83-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник Джеймс Макклейн.

В бывшей столице Казахстана Алма-Ате в стартовом составе команды хозяев вышли защитник «Ахмата» Марат Быстров, полузащитник «Химок» Исламбек Куат, и вингер ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Куат отыграл 68 минут, а Зайнутдинов – 85. Быстров провел встречу от начала до конца.

Ирландия и Уэльс выступают в группе 4 дивизиона B.

Валлийская команда, которую тренирует Райан Гиггз, занимает первое место, набрав семь очков. Далее идут Финляндия (3 очка после 2 игр), Ирландия (2 очка после 3 матчей) и Болгария, набравшая одно очков в двух встречах.