Команда Виктора Булатова выиграла третий матч подряд в ПФЛ

В воскресенье в матче десятого тура ПФЛ представляющий Смоленскую область ФК «Красный» дома уверенно переиграл «Квант» из Калужского региона – 4:1.

В первом тайме команды не забили мячей, зато после перерыва показали искрометный футбол в атаке. Дважды в составе хозяев отличился Василий Мешковский, а по мячу забили Александр Бачевский и Амир Мохаммад. У гостей гол престижа в активе Армена Авагяна.

«Красный», возглавляемый прославленным футболистом «Спартака» Виктором Булатовым, набрал 16 очков и теперь делит пятое-седьмое места с «Рязанью» и «Химиком-Арсеналом». У «Кванта» осталось 14 очков. Этот клуб занимает девятую позицию. Лидирует «Сокол» из Саратова, в активе которого 21 очко.