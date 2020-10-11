ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 16:00

Команда Виктора Булатова выиграла третий матч подряд в ПФЛ

ФК «Красный» в Смоленске разгромил «Квант» из Обнинска – 4:1.

В воскресенье в матче десятого тура ПФЛ представляющий Смоленскую область ФК «Красный» дома уверенно переиграл «Квант» из Калужского региона – 4:1.

В первом тайме команды не забили мячей, зато после перерыва показали искрометный футбол в атаке. Дважды в составе хозяев отличился Василий Мешковский, а по мячу забили Александр Бачевский и Амир Мохаммад. У гостей гол престижа в активе Армена Авагяна.

«Красный», возглавляемый прославленным футболистом «Спартака» Виктором Булатовым, набрал 16 очков и теперь делит пятое-седьмое места с «Рязанью» и «Химиком-Арсеналом». У «Кванта» осталось 14 очков. Этот клуб занимает девятую позицию. Лидирует «Сокол» из Саратова, в активе которого 21 очко.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгений Семененко стал победителем в короткой программе на втором этапе Кубка РоссииЧимаев сообщил, что Уайдман отказался от боя с нимСделано в России: бренд "CALITO" разработал новый макет брендированного чехла для ноутбукаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика