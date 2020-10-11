Гол Влашича помог Хорватии переиграть Швецию в матче Лиги наций

Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счетом 2:1. В составе хорватской команды голами отметились Никола Влашич (31-я минута) и Андрей Крамарич (84), у шведской сборной отличился Маркус Берг (66).

После этой игры Хорватия, одержавшая первую победу на турнире, набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А, Швеция, потерпев третье поражение, занимает четвертую строчку.

В следующем туре Хорватия на своем поле сыграет против Франции, а Швеция в гостях встретится с Португалией.