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11 октября 20:52

Гол Влашича помог Хорватии переиграть Швецию в матче Лиги наций

Футболисты сборной Хорватии переиграли команду Швеции в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счетом 2:1. В составе хорватской команды голами отметились Никола Влашич (31-я минута) и Андрей Крамарич (84), у шведской сборной отличился Маркус Берг (66).

После этой игры Хорватия, одержавшая первую победу на турнире, набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А, Швеция, потерпев третье поражение, занимает четвертую строчку.

В следующем туре Хорватия на своем поле сыграет против Франции, а Швеция в гостях встретится с Португалией.

источник: «Советский спорт»
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