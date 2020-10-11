Гурам Аджоев: Панченко должен добавить «Арсеналу» вариативности в атакующих действиях

- Мы искали игрока в линию нападения и рады, что Кирилл Панченко стал футболистом «Арсенала». Важно, что он разноплановый игрок, может сыграть и чистого форварда, и поддержать атаку из глубины поля, должен добавить нам вариативности в атакующих действиях, - приводит слова Аджоева ТАСС.

В воскресенье стало известно, что Панченко перешел из «Тамбова» в «Арсенал», подписав двухлетний контракт с тульской командой. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 11 матчах, забив два мяча и отдав одну голевую передачу.