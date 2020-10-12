Антон Миранчук: Сделаем выводы и будем исправлять ошибки

- Считаю, что в первом тайме проблемы были только в реализации. Провели хороший тайм, были моменты. Немного не повезло, но это футбол. Надо работать, и все будет нормально. Во втором тайме потеряли инициативу. Бывает, что мелкие моменты разрушают игру. Ничего страшного. Мы посмотрим, сделаем выводы и будем исправлять ошибки, чтобы такого больше не повторялось, - сказал Миранчук в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что после этой игры сборная России, впервые не победив, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место. В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией.