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12 октября 00:48

Федор Кудряшов: В первом тайме должны были забивать не один гол, а два-три

Защитник сборной России прокомментировал ничью в матче с Турцией (1:1).

- Первый тайм нам удался, и мы должны были забивать не один гол, а два-три. Но не удалось забить, а во втором тайме Турция перестроилась и добавила. Где-то мы отдали инициативу, а они хорошо провели второй тайм, - передает слова Кудряшова официальный сайт УЕФА.

Напомним, что после этой игры сборная России, впервые не победив, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место. В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией.

источник: UEFA (УЕФА)
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