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12 октября 00:58

Станислав Черчесов: На таком уровне с командой Турции 90 минут доминировать не удастся

Главный тренер сборной России подвел итоги домашнего матча Лиги наций против команды Турции (1:1).

- На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся. Немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма, - передает слова Черчесов официальный сайт УЕФА.

Напомним, что после этой игры сборная России, впервые не победив, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место. В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией.

источник: UEFA (УЕФА)
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