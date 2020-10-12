ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 07:34
автор: Юрий Нечаев

Вячеслав Колосков: У Черчесова есть пища для размышлений после матча с Турцией

Россияне продолжают возглавлять свою группу в Лиге наций.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги наций Россия - Турция (1:1).

«В первом тайме у сборной России было полное доминирование, момент за моментом, классно играли, высоко прессинговали, как итог - замечательный гол Миранчука.

Второй тайм просто провалили, и если бы не удачная игра Антона Шунина, могло и вовсе все закончиться по-другому. У тренера есть пища для размышлений. Эталонная игра была в первом тайме, и потом такой провал.

С турнирной точки зрения неплохой результат - добыт еще один балл, остались лидерами, но решать серьезные задачи, играя всего один тайм, невозможно», - цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, встреча Россия - Турция прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Антон Миранчук открыл счет на 28-й минуте, Кенан Караман восстановил равновесие на 62-й.

После этой игры сборная России набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 дивизиона В Лиги наций. Турция с двумя очками занимает третье место. В следующем туре российская команда в Москве примет Венгрию, а турецкая сборная, также на своем поле, встретится с Сербией.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Ленинградской области на проезжую часть рухнул надземный пешеходный переходС Турцией – по бразильской системе. Расклады перед матчем сборной России в Лиге НацийЧерчесов рассказал о глобальных задачах российской сборной по футболуСына Плющенко начали избегать детиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринНепредсказуемый поворот в деле с женой борца Сидакова
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика