Вячеслав Колосков: У Черчесова есть пища для размышлений после матча с Турцией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги наций Россия - Турция (1:1).

«В первом тайме у сборной России было полное доминирование, момент за моментом, классно играли, высоко прессинговали, как итог - замечательный гол Миранчука.

Второй тайм просто провалили, и если бы не удачная игра Антона Шунина, могло и вовсе все закончиться по-другому. У тренера есть пища для размышлений. Эталонная игра была в первом тайме, и потом такой провал.

С турнирной точки зрения неплохой результат - добыт еще один балл, остались лидерами, но решать серьезные задачи, играя всего один тайм, невозможно», - цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, встреча Россия - Турция прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Антон Миранчук открыл счет на 28-й минуте, Кенан Караман восстановил равновесие на 62-й.