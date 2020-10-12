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12 октября 07:52
автор: Юрий Нечаев

Куман - о расставании с Суаресом: «Барселона» почувствовала, что пришло время омолодиться

Уругваец перешел в «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил, почему клуб принял решение расстаться с Луисом Суаресом.

«Суарес хорошо тренировался. Я сказал ему: «Если ты не покинешь «Барселону» по какой-либо причине, то по-прежнему будешь частью состава и сможешь доказать, что я был неправ по отношению к тебе.

Я хорошо к нему отношусь, но клуб почувствовал, что нам нужно омолодиться. Теперь это видно в команде», - цитирует Кумана Goal.

Напомним, 33-летний Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего уругваец провел в составе каталонского клуба 283 матча и забил 195 мячей.

Вместе с «Барсой» Суарес выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

источник: Goal.com
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