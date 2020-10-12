Алаба может перейти в «Ювентус»

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Calciomercato сообщает, что 28-летний футболист провел успешные переговоры с итальянским клубом и присоединится к туринцам в качестве свободного агента после истечения срока контракта с «Баварией».

Напомним, Алаба перешел в систему «Баварии» в 2008 году. Всего за мюнхенцев он провел 386 матчей, забил 31 гол и отдал 48 результативных передач.

Вместе с «Баварией» 28-летний защитник выигрывал Лигу чемпионов (2 раза), чемпионат Германии (9), Кубок (6) и Суперкубок страны (5), а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Алаба не может договориться с руководством немецкого клуба об условиях нового контракта.