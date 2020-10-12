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12 октября 09:46
автор: Юрий Нечаев

Шунин - после ничьей с Турцией: Осталось чуть-чуть расстройство, так как могли выиграть матч

Россияне продолжают лидировать в своей группе в Лиге наций.

Вратарь сборной России Антон Шунин признался, что расстроен итогом матча третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Турции.

«В первом тайме получалось играть, были моменты. Во втором сопернику надо было отыгрываться, он шел вперед. Я уверен, если бы забили еще, то выиграли бы. Сборная Турции - сильный соперник, движемся дальше.

Осталось чуть-чуть расстройство, так как могли выиграть матч», - сказал голкипер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча Россия - Турция прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Антон Миранчук открыл счет на 28-й минуте, Кенан Караман восстановил равновесие на 62-й.

После этой игры сборная России набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 дивизиона В Лиги наций. Турция с двумя очками занимает третье место. В следующем туре российская команда в Москве примет Венгрию, а турецкая сборная, также на своем поле, встретится с Сербией.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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