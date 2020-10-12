13 октября ЦСКА проведет товарищеский матч против тульского «Арсенала»

Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате России на игры национальных сборных.

Пресс-служба армейцев сообщает, игра состоится завтра, 13 сентября, на базе красно-синих в Ватутинках. Матч пройдет без зрителей.

⚽ Это не день сурка, но мы снова сыграем товарищеский матч с @pfc_arsenal 🙃



Игра состоится завтра, в 16:00, на базе в Ватутинках. Матч в закрытом режиме — без допуска зрителей. Трансляция #CSKATV будет! pic.twitter.com/3BE5K40V1C — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 12, 2020

Напомним, после 10 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Арсенал» - 12-й (9).