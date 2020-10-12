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12 октября 12:04
автор: Юрий Нечаев

13 октября ЦСКА проведет товарищеский матч против тульского «Арсенала»

Встреча начнется в 16:00 мск.

Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате России на игры национальных сборных.

Пресс-служба армейцев сообщает, игра состоится завтра, 13 сентября, на базе красно-синих в Ватутинках. Матч пройдет без зрителей.

Напомним, после 10 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Арсенал» - 12-й (9).

В рамках чемпионата страны 18 октября армейцы примут «Динамо», а туляки - «Урал».

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