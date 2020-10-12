Сборная России проводит восстановительную тренировку после матча с Турцией (фото)

Сборная России на своей базе в Новогорске проводит восстановительную тренировку после матча с Турцией.

Пресс-служба сборной сообщает, что команда сдала тест на COVID-19, результаты будут известны завтра утром.

Начинается восстановительная тренировка @TeamRussia в Новогорске после матча с Турцией pic.twitter.com/Wq9JO5Nb4n — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020

Все игроки @TeamRussia готовятся к матчу с Венгрией.



Утром команда сдала тест на COVID-9, результаты будут известны завтра утром. pic.twitter.com/IW2cz1fsKd — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020

Напомним, вчера команда Станислава Черчесова сыграла вничью со сборной Турции 1:1. После этой игры сборная России набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 дивизиона В Лиги наций.

14 октября россияне в Москве сыграют с Венгрией.