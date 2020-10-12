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12 октября 12:26
автор: Юрий Нечаев

Сборная России проводит восстановительную тренировку после матча с Турцией (фото)

Россияне продолжают лидировать в своей группе в Лиге наций.

Сборная России на своей базе в Новогорске проводит восстановительную тренировку после матча с Турцией.

Пресс-служба сборной сообщает, что команда сдала тест на COVID-19, результаты будут известны завтра утром.

Напомним, вчера команда Станислава Черчесова сыграла вничью со сборной Турции 1:1. После этой игры сборная России набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 дивизиона В Лиги наций.

14 октября россияне в Москве сыграют с Венгрией.

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