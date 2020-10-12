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12 октября 13:30
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Зенита» рассказал, когда Вендел присоединится к команде

Полузащитник подписал контракт с питерским клубом до 2025 года.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, когда к команде присоединится бразильский новичок Вендел.

«Чтобы игрок получил визу и приехал, есть определенные процедуры. Они сейчас выполняются. Будет здорово, если новую рабочую неделю он начнет у нас», - цитирует Медведева «Матч ТВ».

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга». В общей сложности 23-летний полузащитник провел за лиссабонскую команду 79 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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