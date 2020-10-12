«Иртыш» арендовал вратаря «Урала» Полетаева

Вратарь «Урала» Владислав Полетаев на правах аренды перешел в «Иртыш».

Пресс-служба клуба из Екатеринбурга сообщает, что соглашение рассчитано до лета 2021 года.

❗️Голкипер #ФКУрал Владислав Полетаев проведет нынешний сезон в омском «Иртыше», куда перешел на правах аренды до лета 2021 года.



Этот клуб выступает в ОЛИМП Первенстве ФНЛ, а Полетаев может дебютировать в составе своей новой команды уже завтра.



➡️ https://t.co/DtESaTa8fz pic.twitter.com/d9YWMLTBAK — ФК Урал (@FCURAL) October 12, 2020

За основную команду «Урала» 20-летний вратарь не играл. В составе «Урала-2» в текущем сезоне Полетаев провел шесть матчей, пропустил 10 голов и один раз сыграл «на ноль».