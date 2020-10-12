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12 октября 13:54
автор: Юрий Нечаев

«Иртыш» арендовал вратаря «Урала» Полетаева

В системе екатеринбуржского клуба голкипер находится уже шесть лет.

Вратарь «Урала» Владислав Полетаев на правах аренды перешел в «Иртыш».

Пресс-служба клуба из Екатеринбурга сообщает, что соглашение рассчитано до лета 2021 года.

За основную команду «Урала» 20-летний вратарь не играл. В составе «Урала-2» в текущем сезоне Полетаев провел шесть матчей, пропустил 10 голов и один раз сыграл «на ноль».

Добавим, что в турнирной таблице ФНЛ «Иртыш» занимает последнее, 22-е место, с пятью набранными очками после 13 матчей.

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