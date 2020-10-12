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12 октября 14:27
автор: Владислав Корегин

«Реал» готов продать Азара следующим летом

Фланговый нападающий «Реала» Эден Азар может покинуть клуб в 2021 году.

Как сообщает Don Balon, руководство мадридского клуба недовольно тем, что 29-летний бельгиец не может набрать оптимальную форму. При этом игрок постоянно травмируется – за время его выступлений в Испании он пропустил из-за различных повреждений 35 матчей своей команды.

Отмечается, что в случае продажи футболиста, «сливочные» попытаются приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Азар перешел в «Реал» прошлым летом из «Челси» за 115 миллионов евро. В общей сложности он провел за клуб 22 матча, забил один гол и отдал семь результативных передач.

источник: Don Balon
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