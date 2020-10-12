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12 октября 16:45
автор: Владислав Корегин

«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение коронавирусных мер в игре против «Зенита»

Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с петербургским «Зенитом» (1:1).

Данное решение объясняется тем, что при продаже билетов на игру с петербургским клубом красно-белые превысили допустимое количество человек на стадионе – на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.

Отметим, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась вничью со счетом 1:1. После десяти туров обе команды, набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ: клуб из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре московская команда в гостях сыграет против «Химок». Матч состоится 17 октября в 19:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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