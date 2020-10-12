«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение коронавирусных мер в игре против «Зенита»

Данное решение объясняется тем, что при продаже билетов на игру с петербургским клубом красно-белые превысили допустимое количество человек на стадионе – на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.

Отметим, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась вничью со счетом 1:1. После десяти туров обе команды, набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ: клуб из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре московская команда в гостях сыграет против «Химок». Матч состоится 17 октября в 19:00 мск.