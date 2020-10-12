Хедира отказался от перехода в «Спартак»

Как сообщает Calcio Mercato, руководство красно-белых предложило 33-летнему немцу контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон, однако игрок отказался, не захотев переезжать в Россию.

Отмечается, что футболист намерен продолжить карьеру в MLS.

Хедира выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. В его активе 145 матчей, 21 гол и 13 голевых передач. Он помог команде выиграть девять трофеев, в том числе пять титулов серии А.

В составе сборной Германии хавбек провел 77 матчей, став в 2014 году чемпионом мира.