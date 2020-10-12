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12 октября 17:05
автор: Владислав Корегин

Хедира отказался от перехода в «Спартак»

Центральный полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира не станет игроком московского «Спартака».

Как сообщает Calcio Mercato, руководство красно-белых предложило 33-летнему немцу контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон, однако игрок отказался, не захотев переезжать в Россию.

Отмечается, что футболист намерен продолжить карьеру в MLS.

Хедира выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. В его активе 145 матчей, 21 гол и 13 голевых передач. Он помог команде выиграть девять трофеев, в том числе пять титулов серии А.

В составе сборной Германии хавбек провел 77 матчей, став в 2014 году чемпионом мира.

источник: Calcio Mercato
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