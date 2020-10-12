«Спартак»: Суд вынес справедливое решение, оштрафовав клуб за нарушение коронавирусных мер

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал постановление Тушинского суда Москвы оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с «Зенитом» (1:1).

– Суд вынес самое справедливое решение в этой ситуации. Главное, что не вынесли решения о приостановке деятельности. Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции, – цитирует Фетисова «РИА Новости».

Отметим, что на игре с петербургским клубом присутствовали более 20 700 зрителей, что превышает допустимое количество болельщиков на стадионе «Открытие-Арена» в связи с требованиями Роспотребнадзора (не более 11 250).