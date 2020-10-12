ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 18:00
автор: Владислав Корегин

«Спартак»: Суд вынес справедливое решение, оштрафовав клуб за нарушение коронавирусных мер

Домашнему стадиону москвичей грозило закрытие на срок до 90 дней.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал постановление Тушинского суда Москвы оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с «Зенитом» (1:1).

– Суд вынес самое справедливое решение в этой ситуации. Главное, что не вынесли решения о приостановке деятельности. Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции, – цитирует Фетисова «РИА Новости».

Отметим, что на игре с петербургским клубом присутствовали более 20 700 зрителей, что превышает допустимое количество болельщиков на стадионе «Открытие-Арена» в связи с требованиями Роспотребнадзора (не более 11 250).

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дмитрий Михайлов: программа Трусовой будет со временем усложнятьсяРоссия и Турция сыграли вничьюКак выгодней сдать машину в трейд-ин или продать самостоятельно?Ради кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаЧто Жулин сказал после победы Трусовой на этапе Кубка России
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика