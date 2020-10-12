Феликс Магат: Титулы «Барселоне» приносил Месси, а не Гвардиола

– В «Барселоне» именно Месси выигрывал титулы, а не Гвардиола. Без аргентинца эта система никогда не работала бы так успешно. В противном случае испанский специалист выиграл бы Лигу чемпионов с «Баварией» или «Манчестер Сити».

На мой взгляд, Гвардиола обычно слишком часто теряется, пытаясь выиграть игру заранее. Такая тактика часто заканчивается неправильными решениями, которые мешают успеху, – цитирует Магата Sport Bild.

Напомним, что 49-летний Гвардиола возглавлял «Барселону» в период с июля 2008-го по июнь 2012 года. Под его руководством команда завоевала