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12 октября 18:14
автор: Владислав Корегин

Феликс Магат: Титулы «Барселоне» приносил Месси, а не Гвардиола

Бывший главный тренер «Баварии» и «Вольфсбурга» Феликс Магат оценил работу Хосепа Гвардиолы в «Барселоне».

– В «Барселоне» именно Месси выигрывал титулы, а не Гвардиола. Без аргентинца эта система никогда не работала бы так успешно. В противном случае испанский специалист выиграл бы Лигу чемпионов с «Баварией» или «Манчестер Сити».

На мой взгляд, Гвардиола обычно слишком часто теряется, пытаясь выиграть игру заранее. Такая тактика часто заканчивается неправильными решениями, которые мешают успеху, – цитирует Магата Sport Bild.

Напомним, что 49-летний Гвардиола возглавлял «Барселону» в период с июля 2008-го по июнь 2012 года. Под его руководством команда завоевала

источник: Sport Bild
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