Ролан Гусев: Было видно, что Дзюба «поднаелся», но с Турцией он сыграл неплохо

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал решение Станислава Черчесова не менять капитана национальной команды Артема Дзюба по ходу домашнего матча Лиги наций против сборной Турции.

Вчера 11 октября игра в Москве завершилась со счетом 1:1, а Дзюба не отметился результативными действиями.

«Было видно, что Артем «поднаелся», – отметил Гусев в интервью RT. – Но сейчас весь мир так играет. На лидеров всегда выпадает большая нагрузка. Да, он не забил Турции, но сыграл неплохо. В подыгрыше капитан действовал великолепно. Болельщики же часто ждут от Дзюбы исключительно голов, хотя он совершает большой объем менее заметной работы. Его постоянно держат по два защитника, но Артем освобождает зоны для партнеров. Черчесов видит своих подопечных каждый день и чувствует их. Только тренеру виднее, кого и когда выпускать на поле».

14 октября сборная России проведет еще один домашний матч в Лиге наций – в Москве против команды Венгрии.