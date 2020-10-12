Отец бывшего капитана «Ромы» Тотти умер от коронавируса

Официальный твиттер «Ромы» выразил соболезнования бывшему капитану команды и лучшему бомбардиру в истории клуба Франческо Тотти.

Сегодня в одной из инфекционных больниц Рима после заражения коронвирусом ушел из жизни 76-летний отец чемпиона мира 2006 года Энцо Тотти.

«Прощай, Энцо. Наши соболезнования Фьорелле, Франческо, Риккардо и всей семье Тотти», – сказано в сообщении пресс-службы «Ромы».

Франческо Тотти играл за «Рому» с 1993 по 2017 годы, забив 307 мячей в 786 матчах. Его отец Энцо был банковским служащим.