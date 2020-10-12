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12 октября 19:56
автор: Виктор Шарафудинов

Ролан Гусев: На данном этапе заменить Акинфеева в сборной очень сложно

После чемпионата мира 2018 года голкипер ЦСКА больше не играет за национальную команду.

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Ролан Гусев заявил, что Игорь Акинфеев по-прежнему остается лучшим вратарем страны.

«Все равно мы будем постоянно говорить о нем как о вратаре России номер один, – отметил Гусев в интервью RT. – И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова. Присутствие такого человека придает команде уверенности. На мой взгляд, на данном этапе заменить Игоря в сборной очень сложно.

Реально ли его возвращение в сборную? Решить это может только сам Игорь, а нам остается лишь гадать. Но, конечно, я бы хотел, чтобы такой вратарь находился в сборной. Всегда говорю, что у нас есть Шунин, Гильерме, Сафонов, Максименко и другие сильные хорошие вратари. Но Акинфеев остается номером один».

С 2003 по 2018 годы Акинфеев сыграл 110 матчей за сборную России, пропустив 95 мячей. Игорь занимает второе место в списке гвардейцев национальной команды. Рекорд (126 матчей) принадлежит защитник Сергею Игнашевичу, который завершил карьеру футболиста в 2018 году.

источник: Russia Today
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