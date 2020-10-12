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12 октября 21:05
автор: Виктор Шарафудинов

У Левандовски ушиб и гематома

Капитан сборной Польши получил повреждение во время домашнего матча против итальянцев в Лиге наций.

Пресс-атташе национальной команды Польши Якуб Квятковски рассказал о состоянии здоровья нападающего Роберта Левандовски.

«У Роберта сильный ушиб голеностопа и гематома, – отметил Квятковски в интервью для Polsat Sport. – Возможно, «травма» – это слишком громкое слово, но повреждение действительно болезненное.

После УЗИ наши физиотерапевты постараются подготовить его к матчу против Боснии и Герцеговины. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Восстановление от этой травмы – вопрос нескольких дней».

11 октября сборная Польши сыграла дома вничью 0:0 с командой Италии. Левандовски был заменен на 83-й минуте.

14 октября состоится матч четвертого тура Лиги наций Польша – Босния.

источник: Polsat Sport
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