У Левандовски ушиб и гематома

Пресс-атташе национальной команды Польши Якуб Квятковски рассказал о состоянии здоровья нападающего Роберта Левандовски.

«У Роберта сильный ушиб голеностопа и гематома, – отметил Квятковски в интервью для Polsat Sport. – Возможно, «травма» – это слишком громкое слово, но повреждение действительно болезненное.

После УЗИ наши физиотерапевты постараются подготовить его к матчу против Боснии и Герцеговины. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Восстановление от этой травмы – вопрос нескольких дней».

11 октября сборная Польши сыграла дома вничью 0:0 с командой Италии. Левандовски был заменен на 83-й минуте.

14 октября состоится матч четвертого тура Лиги наций Польша – Босния.