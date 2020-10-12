France Football назвал 20 лучших оборонительных полузащитников всех времен

Французское издание France Football представило список из 20 номинантов на звание лучшего оборонительного полузащитника всех времен. В итоговой символической сборной будет два игрока этого амплуа.

Вот как выглядит этот список полностью:

Йожеф Божик (Венгрия), Жерсон (Бразилия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Диди (Бразилия), Йозеф Масопуст (Чехия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Йохан Неескенс (Голландия), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Хаби Алонсо (Испания), Кларенс Зеедорф (Голландия) и Хави (Испания).

Стоит отметить, что из всех вышеперечисленных футболистов лишь 32-летний Бускетс является действующим игроком, продолжая выступать за «Барселону» и сборную Испании.