ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 23:34
автор: Виктор Шарафудинов

Пеле, Марадона и Зидан претендуют на звание лучшего атакующего хавбека по версии France Football

В состав лучшей команды всех времен можно включить двух игроков этого амплуа.

France Football опубликовал список из 20 лучших атакующих полузащитников в истории мирового футбола. Болельщики могут выбрать двух человек в голосовании на определение символической сборной всех времен и народов.

Вот полный список:

Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле и Сократес (оба – Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия) и Зинедин Зидан (Франция).

Из всех 20 вышеперечисленных футболистов карьеру продолжает только 36-летний Андрес Иньеста, выступая за японский клуб «Виссел Кобе».

источник: France Football
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ничья с Турцией: стратегическая победа и моральное поражение. Итоги матча Лиги НацийGeely обновил цены на кроссоверы в РоссииМатч Лиги наций УЕФА Россия - Турция завершился вничьюЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринСына Плющенко начали избегать дети
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика