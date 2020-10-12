Пеле, Марадона и Зидан претендуют на звание лучшего атакующего хавбека по версии France Football

France Football опубликовал список из 20 лучших атакующих полузащитников в истории мирового футбола. Болельщики могут выбрать двух человек в голосовании на определение символической сборной всех времен и народов.

Вот полный список:

Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле и Сократес (оба – Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия) и Зинедин Зидан (Франция).

Из всех 20 вышеперечисленных футболистов карьеру продолжает только 36-летний Андрес Иньеста, выступая за японский клуб «Виссел Кобе».