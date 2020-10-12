В понедельник в сборной России все тесты на коронавирус дали отрицательный результат

Официальный твиттер сборной России проинформировал о результатах очередного тестирования на COVID-19.

Вот, что сказано в сообщении:

«По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные. 24 игрока продолжают в Новогорске подготовку к матчу с Венгрией, который пройдет 14 октября на стадионе «Динамо» в 21:45».

Ранее сомнительные результаты дали результаты тестов Георгия Джикии, Маринато Гилерме и Марио Фернандеса.