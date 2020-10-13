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13 октября 00:50
автор: Виктор Шарафудинов

Арсен Венгер: Нужно избавиться от Лиги наций и проводить чемпионаты мира и Европы каждые два года

Бывший тренер лондонского «Арсенала» считает, что календарь национальных сборных нуждается в реформации.

Арсен Венгер считает, что обычным болельщикам не понятен регламент Лиги наций УЕФА, а потому у турнира нет никакой ценности.

«Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны, – заявил французский тренер в интервью Bild. – Если вы спросите людей на улице, что такое Лига наций, то немногие смогут объяснить.

Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года было бы более подходящим вариантом в современных реалиях.

Не приведет ли частое проведение чемпионата мира к потере уникальной ценности турнира? Я всегда на это отвечаю, что восприятие связано не со временем ожидания турнира, а с качеством соревнования. Ту же Лигу чемпионов все смотрят каждый год. А отборочные турниры можно было бы проводить в течение одного месяца».

Первый розыгрыш Лиги наций УЕФА был проведен в сезоне-2018/19. Победителем турнира стала сборная Португалии.

Ранее проводить чемпионаты мира и континентальные соревнования для сборных раз в два года предлагал Зепп Блаттер, занимая должность президента ФИФА.

источник: Bild
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