Арсен Венгер: Нужно избавиться от Лиги наций и проводить чемпионаты мира и Европы каждые два года

Арсен Венгер считает, что обычным болельщикам не понятен регламент Лиги наций УЕФА, а потому у турнира нет никакой ценности.

«Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны, – заявил французский тренер в интервью Bild. – Если вы спросите людей на улице, что такое Лига наций, то немногие смогут объяснить.

Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года было бы более подходящим вариантом в современных реалиях.

Не приведет ли частое проведение чемпионата мира к потере уникальной ценности турнира? Я всегда на это отвечаю, что восприятие связано не со временем ожидания турнира, а с качеством соревнования. Ту же Лигу чемпионов все смотрят каждый год. А отборочные турниры можно было бы проводить в течение одного месяца».

Первый розыгрыш Лиги наций УЕФА был проведен в сезоне-2018/19. Победителем турнира стала сборная Португалии.