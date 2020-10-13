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13 октября 01:45
автор: Виктор Шарафудинов

Магомед Оздоев: Задача «Зенита» – выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Петербургский клуб оказался в одной группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и «Брюгге».

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о целях команды Сергея Семака в Лиге чемпионов.

«Для нас задача – выйти из группы в Лиге чемпионов, – отметил Оздоев в интервью для передачи «Футбол России», которая выходит на телеканале «Россия-24». – Думаю, мы выполним ее. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели «Динамо» и «Ростов» многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю. На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. «Краснодар» подтвердил, что уровень другой – впервые три российские команды в групповой этапе Лиги чемпионов.

У нас не любят хвалить своих. У нас наоборот хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может.

Добиваться результата в Лиге чемпионов – огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть. Чем больше мы набираем очков, тем больше наших играет в еврокубках. Многие детки это видят, хотят играть, ходят на стадионы, когда великие футболисты приезжают играть против тебя».

Первый матч на групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» проводит в Санкт-Петербурге 20 октября против бельгийского «Брюгге».

источник: Телеканал «Россия 24»
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