Валерий Непомнящий: Думаю, что со временем Соболев сможет играть в тандеме с Дзюбой в сборной России

– Дзюба – такой игрок, который может быть не только «в площадке». Он способен искать другие позиции, утягивать на себя защитников, освобождая, таким образом, позиции для партнера. В «Зените» есть Азмун, с которым у Артема есть взаимопонимание. Думаю, со временем и Соболев сможет играть в тандеме с ним, – цитирует Непомнящего «Известия».

Напомним, что в матчах со Швецией (1:2) и Турцией (1:1) 32-летний Дзюба принял участие в обоих встречах, выходя в стартовом составе, однако результативными действиями не отметился. Что касается Соболева, то 23-летний игрок вышел на замену в игре со шведами и забил свой дебютный мяч за сборную. В поединке с турецкой командой он на поле не выходил.

14 октября подопечные Станислава Черчесова встретятся с Венгрией в рамках игры Лиги Наций. Начало – в 21:45 мск.