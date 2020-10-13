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13 октября 08:00
автор: Владислав Корегин

Борис Игнатьев: У молодежной сборной России есть все для того, чтобы выйти на Евро с первого места

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы молодежной национальной команды в игре с Латвией в рамках квалификации к чемпионату Европы-2021.

Встреча между сборными состоится сегодня в 17:00 мск.

– Конечно, мы фавориты и по мастерству сильнее Латвии, поэтому у меня нет внутри волнения и неуверенности. Мы должны выйти на Евро с первого места, у нас все для этого есть. Считаю, что на матч с Латвией в состав нужно ставить лучших игроков, которые подготовлены на сегодняшний день – и с точки зрения физических кондиций, и с точки зрения психологии, – цитируют Игнатьева «Известия».

После девяти матчей молодежная сборная России набрала 20 очков и укрепила свое лидерство в группе 5. На второй строчке расположилась Польша (16 очков). В случае победы над латвийцами команда Михаила Галактионова гарантирует себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

источник: «Известия»
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