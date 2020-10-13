Алькантара и Мане смогут помочь «Ливерпулю» в игре с «Эвертоном»

По информации The Telegraph, оба игрока излечились от коронавируса и теперь смогут вместе с командой подготовиться к матчу пятого тура АПЛ против «Эвертона», который состоится 17 октября.

Напомним, что о положительных тестах Алькантары и Мане на Covid-19 стало известно 3 октября.

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец принял участие в четырех матчах, забив три гола. Что касается испанца, то 29-летний игрок провел лишь одну встречу, не отметившись результативными действиями.

После четырех туров «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.