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13 октября 09:07
автор: Владислав Корегин

Алькантара и Мане смогут помочь «Ливерпулю» в игре с «Эвертоном»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара и нападающий Садьо Мане приступили к тренировкам с командой.

По информации The Telegraph, оба игрока излечились от коронавируса и теперь смогут вместе с командой подготовиться к матчу пятого тура АПЛ против «Эвертона», который состоится 17 октября.

Напомним, что о положительных тестах Алькантары и Мане на Covid-19 стало известно 3 октября.

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец принял участие в четырех матчах, забив три гола. Что касается испанца, то 29-летний игрок провел лишь одну встречу, не отметившись результативными действиями.

После четырех туров «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

источник: The Telegraph
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