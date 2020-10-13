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13 октября 09:25
автор: Владислав Корегин

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено может пропустить около месяца из-за травмы

Пресс-служба «Вильярреала» сообщил о том, что нападающий команды Жерар Морено выбыл из строя из-за травмы.

Отмечается, что 28-летний форвард повредил подколенное сухожилие на одной из тренировок сборной Испании в рамках подготовки к матчам Лиги Наций. По предварительным прогнозам, восстановление игрока займет около четырех недель.

Таким образом, футболист пропустит встречу Лиги Наций с Украиной (13 октября), а также четыре игры чемпионата Испании с «Валенсией» (18 октября), «Кадисом» (25 октября), «Вальядолидом» (1 ноября) и «Хетафе» (8 ноября).

В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в пяти встречах «желтой субмарины», забив три гола и отдав один ассист.

источник: ФК «Вильярреал»
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