Как сообщает Football London, лондонский клуб хочет продолжить сотрудничество с 28-летним итальянцем и продлить с ним контракт, увеличив сумму отступных за футболиста. В данный момент соглашение хабвека с «синими» истекает в конце июня 2023 года.

Ранее игроком интересовались «Арсенал» и «Ювентус».

Жоржиньо перешел в «Челси» в июле 2018-го из «Наполи». За «аристократов» он отыграл 102 матча, забил 12 голов и отдал три ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 52 миллиона евро.