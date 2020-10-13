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13 октября 11:00
автор: Владислав Корегин

«Челси» хочет продлить контракт с Жоржиньо

Опорный полузащитник «Челси» Жоржиньо близок к тому, чтобы на долгий срок остаться в английской команде.

Как сообщает Football London, лондонский клуб хочет продолжить сотрудничество с 28-летним итальянцем и продлить с ним контракт, увеличив сумму отступных за футболиста. В данный момент соглашение хабвека с «синими» истекает в конце июня 2023 года.

Ранее игроком интересовались «Арсенал» и «Ювентус».

Жоржиньо перешел в «Челси» в июле 2018-го из «Наполи». За «аристократов» он отыграл 102 матча, забил 12 голов и отдал три ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 52 миллиона евро.

источник: Football.London
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