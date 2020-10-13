Тренер Поветкина: Сейчас мы работаем над тем, как нейтрализовать левый хук Уайта

Напомним, что поединок между 41-летним россиянином и 32-летним американцем состоится 21 ноября.

– Все идет по плану, приступили к спарринговой работе. Работаем над техническим решением по нейтрализации короткого левого хука Уайта – очевидно это прием он делает всегда в каждом бою. Настроение у команды хорошее, рабочее. К реваншу относимся с полной отдачей и пониманием всего происходящего, – цитирует тренера Vsenabox.

22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде. Та победа принесла россиянину титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксе. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.