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13 октября 13:45
автор: Владислав Корегин

Гендиректор «Крыльев Советов»: Мы не ведем переговоров с «Химками» по трансферу Зиньковского

Генеральной директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что полузащитник самарского клуба Антон Зиньковский может перейти в «Химки».

– По Зиньковскому я сам с интересом узнаю из прессы. Факта переговоров с «Химками» нет, мы с ними никогда не общались. Сейчас мы ведем переговоры по новому контракту, но это встречный процесс. Мы со своей стороны предложение сделали о продлении соглашения, об улучшении условий, но пока это ничем не закончилось, – цитирует Калакуцкого «РИА Новости»

24-летний Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету шесть голов и пять ассистов в 15 матчах за самарцев. Контракт игрока с командой рассчитан до конца декабря 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.

источник: «РИА Новости»
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