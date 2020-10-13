Гендиректор «Крыльев Советов»: Мы не ведем переговоров с «Химками» по трансферу Зиньковского

– По Зиньковскому я сам с интересом узнаю из прессы. Факта переговоров с «Химками» нет, мы с ними никогда не общались. Сейчас мы ведем переговоры по новому контракту, но это встречный процесс. Мы со своей стороны предложение сделали о продлении соглашения, об улучшении условий, но пока это ничем не закончилось, – цитирует Калакуцкого «РИА Новости»

24-летний Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету шесть голов и пять ассистов в 15 матчах за самарцев. Контракт игрока с командой рассчитан до конца декабря 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.