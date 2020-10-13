Станислав Черчесов: Матч с Турцией проанализировали, готовимся к Венгрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Лиги наций против команды Венгрии.

«Был очень сложный и интересный матч против сборной Турции. Мы его проанализировали, фрагменты не показывали, рассказали в общих словах, не углублялись в детали, потому что у нас мало времени. Мы готовимся к завтрашнему матчу», - цитирует Черчесова ТАСС.

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная России сыграла вничью с Турцией 1:1.

Завтра, 14 октября, россияне в Москве примут команду Венгрии. Игра начнется в 21:45 мск.

После трех туров команда Черчесова возглавляет группу 3 дивизиона В Лиги наций с семью очками, венгры - вторые (6).