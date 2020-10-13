Антон Миранчук - о сборной Венгрии: Не смогу выделить что-то особенное

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился мнением о ближайшем сопернике в Лиге наций - команде Венгрии.

«Ничего особого не скажу. Хорошая команда, физически готовая, естественно, все любят играть в футбол, они пытаются это делать. Не смогу выделить что-то особенное. Предстоит непростой матч, мы отдадим все силы», - цитирует футболиста ТАСС.

Напомним, завтра, 14 октября, россияне в Москве примут команду Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций. Игра начнется в 21:45 мск.

После трех туров команда Станислава Черчесова возглавляет группу 3 дивизиона В с семью очками, венгры - вторые (6).

Добавим, что в первом круге российская команда обыграла сборную Венгрии со счетом 3:2.