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13 октября 14:34
автор: Юрий Нечаев

Антон Миранчук - о сборной Венгрии: Не смогу выделить что-то особенное

Матч Россия - Венгрия состоится 14 октября.

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился мнением о ближайшем сопернике в Лиге наций - команде Венгрии.

«Ничего особого не скажу. Хорошая команда, физически готовая, естественно, все любят играть в футбол, они пытаются это делать. Не смогу выделить что-то особенное. Предстоит непростой матч, мы отдадим все силы», - цитирует футболиста ТАСС.

Напомним, завтра, 14 октября, россияне в Москве примут команду Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций. Игра начнется в 21:45 мск.

После трех туров команда Станислава Черчесова возглавляет группу 3 дивизиона В с семью очками, венгры - вторые (6).

Добавим, что в первом круге российская команда обыграла сборную Венгрии со счетом 3:2.

источник: ТАСС
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