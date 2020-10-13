Вратарь юношеской сборной России Будачев перешел в «Динамо»

Голкипер «Ленинградца» Иван Будачев перешел в «Динамо».

Пресс-служба бело-голубых сообщает, что с 19-летним вратарем подписан контракт на пять лет.

💥Иван Будачёв — в «Динамо»



19-летний вратарь юношеской сборной России перешёл в наш клуб из «Ленинградца». За команду из Санкт-Петербурга Иван провёл во всех турнирах 27 матчей — 13 на ноль.



Желаем Ване удачи и побед в составе «Динамо»!



Подробнее: https://t.co/Ns5xuf5mwN pic.twitter.com/BkGOy6HeSP — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 13, 2020

В текущем сезоне Будачев провел за клуб из Санкт-Петербурга 12 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и четыре раза сыграл «на ноль».