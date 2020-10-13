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13 октября 15:54
автор: Юрий Нечаев

Вратарь юношеской сборной России Будачев перешел в «Динамо»

Футболист будет выступать за бело-голубых под номером 16.

Голкипер «Ленинградца» Иван Будачев перешел в «Динамо».

Пресс-служба бело-голубых сообщает, что с 19-летним вратарем подписан контракт на пять лет.

В текущем сезоне Будачев провел за клуб из Санкт-Петербурга 12 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и четыре раза сыграл «на ноль».

За юношескую сборную России до 19 лет вратарь сыграл семь игр и пропустил шесть мячей.

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