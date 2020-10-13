Новобранец «Локомотива» Зе Луиш провел первую тренировку с командой (видео)

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш провел первую тренировку в новой команде.
Видео занятия опубликовано в твиттере железнодорожников.
«Нормально!» 👌🏻— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 13, 2020
Приветственный коридор для Зе Луиша 😄#WelcomeZeLuis pic.twitter.com/Snqb5tzF9k
Разминка перед финальной стадией тестов 💪🏻#WelcomeZeLuis pic.twitter.com/u282LrLPwT— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 13, 2020
Напомним, 6 октября 29-летний форвард подписал контракт со столичным клубом до 2023 года.
Зе Луиш перешел в «Локо» из «Порту», за который в прошлом сезоне провел 31 матч и забил 10 голов.