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13 октября 16:43
автор: Юрий Нечаев

Новобранец «Локомотива» Зе Луиш провел первую тренировку с командой (видео)

Форвард перешел в московский клуб из «Порту».

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш провел первую тренировку в новой команде.

Видео занятия опубликовано в твиттере железнодорожников.

Напомним, 6 октября 29-летний форвард подписал контракт со столичным клубом до 2023 года.

Зе Луиш перешел в «Локо» из «Порту», за который в прошлом сезоне провел 31 матч и забил 10 голов.

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