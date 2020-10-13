Новобранец «Локомотива» Зе Луиш провел первую тренировку с командой (видео)

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш провел первую тренировку в новой команде.

Видео занятия опубликовано в твиттере железнодорожников.

Напомним, 6 октября 29-летний форвард подписал контракт со столичным клубом до 2023 года.

Зе Луиш перешел в «Локо» из «Порту», за который в прошлом сезоне провел 31 матч и забил 10 голов.