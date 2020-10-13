Кавани может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче против «ПСЖ»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может дебютировать за английский клуб в матче против своей бывшей команды.

Пресс-служба манкунианцев сообщает, что 33-летний уругваец должен находиться на карантине после приезда из Франции. Из-за этого форвард не сможет помочь команде в матче пятого тура АПЛ против «Ньюкасла», запланированного на 17 октября.

Ожидается, что свою первую игру за «красных дьяволов» Кавани проведет 20 октября. В рамках группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» сыграет в гостях против «ПСЖ».

Напомним, Кавани выступал за парижский клуб с 2013 по 2020 год. Уругваец забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижан.

5 октября Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» по системе 1+1.