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13 октября 17:24
автор: Юрий Нечаев

Кавани может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче против «ПСЖ»

Встреча состоится 20 октября во Франции.

Новичок «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может дебютировать за английский клуб в матче против своей бывшей команды.

Пресс-служба манкунианцев сообщает, что 33-летний уругваец должен находиться на карантине после приезда из Франции. Из-за этого форвард не сможет помочь команде в матче пятого тура АПЛ против «Ньюкасла», запланированного на 17 октября.

Ожидается, что свою первую игру за «красных дьяволов» Кавани проведет 20 октября. В рамках группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» сыграет в гостях против «ПСЖ».

Напомним, Кавани выступал за парижский клуб с 2013 по 2020 год. Уругваец забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижан.

5 октября Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» по системе 1+1.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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