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13 октября 18:51
автор: Юрий Нечаев

Молодежная сборная России разгромила Латвию и впервые с 2013 года сыграет на чемпионате Европы

Встреча прошла в Риге.

Молодежная сборная России обыграла команду Латвии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 4:1.

Счет на 28-й минуте открыл Константин Кучаев, точно пробивший головой после подачи Наира Тикнизяна. Во второй половине россияне еще трижды огорчили хозяев. Отличились Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

На последней минуте Лусиньш установил окончательный счет в матче.

Благодаря этой победе российская команда набрала 23 очка и гарантировала себе первое место в своей отборочной группе.

Таким образом, молодежная сборная России впервые с 2013 года сыграет в финальном турнире чемпионата Европы.

Напомним, лучшим результатом россиян на континентальных первенствах является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы пройдет в Словении и Венгрии. 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финал запланирован на 6 июня в Любляне.

Отборочный турнир чемпионата Европы-2021 U21
Группа 5

Сборная Латвии - Сборная России - 1:4 (0:1)

Голы: Лусиньш, 94 - Кучаев, 28. Евгеньев, 51. Лесовой, 55. Ломовицкий, 85.

Латвия U-21: Пуриньш, Минкевич, Бирка, Балодис, Гринбергс (Дашкевич, 58; Кипстс, 83), Озолиньш, Савельев, Соловейчик, Зеленков (Варславанс, 58), Тонишев (Лусиньш, 83), Кокин (Скопенко, 74).

Россия U-21: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Обляков, Глебов (Макаров, 81), Кучаев (Уткин, 65), Лесовой (Ломовицкий, 65), Грулев (Игнатьев, 81), Чалов (Сулейманов, 68).

Предупреждения: Соловейчик (7), Голубев (16), Озолиньш (24), Обляков (47), Евгеньев (63), Ломовицкий (70).

источник: «Советский спорт»
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