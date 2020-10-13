Молодежная сборная России разгромила Латвию и впервые с 2013 года сыграет на чемпионате Европы

Молодежная сборная России обыграла команду Латвии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 4:1.

Счет на 28-й минуте открыл Константин Кучаев, точно пробивший головой после подачи Наира Тикнизяна. Во второй половине россияне еще трижды огорчили хозяев. Отличились Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

На последней минуте Лусиньш установил окончательный счет в матче.

Благодаря этой победе российская команда набрала 23 очка и гарантировала себе первое место в своей отборочной группе.

Таким образом, молодежная сборная России впервые с 2013 года сыграет в финальном турнире чемпионата Европы.