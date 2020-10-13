Прядкин поздравил молодежную сборную России с выходом на ЧЕ-2021

Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил молодежную сборную России с выходом в финальную часть чемпионата Европы-2021.

«От всей души поздравляю молодежную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними будущее лиги», - цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, сегодня молодежная сборная России обыграла команду Латвии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 4:1.

Благодаря этой победе российская команда набрала 23 очка и гарантировала себе первое место в своей отборочной группе.

Таким образом, молодежная сборная России впервые с 2013 года сыграет на чемпионата Европы.