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13 октября 19:30
автор: Юрий Нечаев

Прядкин поздравил молодежную сборную России с выходом на ЧЕ-2021

Россияне в заключительном матче отборочного турнира обыграли команду Латвии со счетом 4:1.

Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил молодежную сборную России с выходом в финальную часть чемпионата Европы-2021.

«От всей души поздравляю молодежную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними будущее лиги», - цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, сегодня молодежная сборная России обыграла команду Латвии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 4:1.

Благодаря этой победе российская команда набрала 23 очка и гарантировала себе первое место в своей отборочной группе.

Таким образом, молодежная сборная России впервые с 2013 года сыграет на чемпионата Европы.

Турнир пройдет в Словении и Венгрии. 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финал запланирован на 6 июня в Любляне.

источник: ТАСС
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