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13 октября 19:40
автор: Юрий Нечаев

Александр Дюков: Российская «молодежка» по праву завоевала путевку на ЧЕ-2021

Россияне в заключительном матче отборочного турнира обыграли команду Латвии со счетом 4:1.

Президент РФС Александр Дюков поздравил молодежную сборную России с выходом в финальную часть чемпионата Европы-2021.

«Поздравляю нашу молодежную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы впервые с 2013 года.

На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путевку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении. В следующем году мы будем болеть не только за национальную сборную России, но и за нашу молодежную команду!» — передает слова Дюкова пресс-служба РФС.

Напомним, сегодня молодежная сборная России обыграла команду Латвии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 4:1.

Благодаря этой победе российская команда набрала 23 очка и гарантировала себе первое место в своей отборочной группе.

Таким образом, молодежная сборная России впервые с 2013 года сыграет на чемпионата Европы.

Турнир пройдет в Словении и Венгрии. 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финал запланирован на 6 июня в Любляне.

источник: РФС
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