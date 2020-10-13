Александр Дюков: Российская «молодежка» по праву завоевала путевку на ЧЕ-2021

Президент РФС Александр Дюков поздравил молодежную сборную России с выходом в финальную часть чемпионата Европы-2021.

«Поздравляю нашу молодежную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы впервые с 2013 года.

На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путевку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении. В следующем году мы будем болеть не только за национальную сборную России, но и за нашу молодежную команду!» — передает слова Дюкова пресс-служба РФС.

Напомним, сегодня молодежная сборная России обыграла команду Латвии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 4:1.

Благодаря этой победе российская команда набрала 23 очка и гарантировала себе первое место в своей отборочной группе.