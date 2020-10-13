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13 октября 20:15

Александр Медведев: У нас растет хорошее поколение футболистов, хотелось бы, чтобы оно не потерялось

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что нынешнее поколение молодых футболистов должно не воспользоваться своим шансом.

- У нас растет хорошее поколение молодых футболистов, и очень хотелось бы, чтобы ребята не потерялись. Спрос на российских игроков сейчас повышен из-за лимита на легионеров, и если сейчас им не воспользоваться этим шансом, то второго такого не будет, - передает слова Медведева ТАСС.

Напомним, что во вторник сборная России переиграла команду Латвии (4:1) в заключительном туре отборочного этапа и завоевала путевку в финальную стадию турнира впервые с 2013 года.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы пройдет в Словении и Венгрии. 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета.

источник: ТАСС
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