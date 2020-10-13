Давид Шигер: Сборная Венгрии не ставит перед собой задачу выйти в лигу А сейчас

- Мы не ставим перед собой задачу выйти в лигу А сейчас. Мы готовимся к следующей игре. Если мы сможем победить, ты пройдем этот шаг и будем готовиться к следующим матчам. Если посмотреть на игру сборной России, команда играет в агрессивной манере, у них есть много хороших футболистов, - приводит слова Шигера ТАСС.

Напомним, что матч между сборными России и Венгрии состоится 14 октября в Москве и начнется в 21:45 (Мск). На данный момент российская команда набрала семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3 Лиги В. Венгерская сборная, имея в активе шесть очков, занимает второе место.