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13 октября 21:34

Давид Шигер: Сборная Венгрии не ставит перед собой задачу выйти в лигу А сейчас

Полузащитник сборной Венгрии Давид Шигер поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура Лиги наций против сборной России.

- Мы не ставим перед собой задачу выйти в лигу А сейчас. Мы готовимся к следующей игре. Если мы сможем победить, ты пройдем этот шаг и будем готовиться к следующим матчам. Если посмотреть на игру сборной России, команда играет в агрессивной манере, у них есть много хороших футболистов, - приводит слова Шигера ТАСС.

Напомним, что матч между сборными России и Венгрии состоится 14 октября в Москве и начнется в 21:45 (Мск). На данный момент российская команда набрала семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3 Лиги В. Венгерская сборная, имея в активе шесть очков, занимает второе место.

источник: ТАСС
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